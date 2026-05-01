Проверки на дорогах: в Уфе усилен контроль за водителями

В Уфе два дня будут останавливать водителей

В Уфе проходят массовые проверки водителей, направленные на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в ГАИ столицы Башкирии.

Мероприятия проводятся в рамках социальной кампании «Не губи ребенка – Пристегни!». Инспекторы уделяют особое внимание соблюдению правил перевозки детей в автомобилях.

Также в городе продолжается профилактическая акция «Мототехника», в ходе которой сотрудники ДПС пресекают нарушения со стороны водителей мотоциклов и других двухколесных транспортных средств.

О фактах грубых нарушений ПДД жители могут сообщить по телефону горячей линии МВД по Башкирии.

