Синоптики предупредили о порывистом ветре и переменной облачности в Башкирии

В Уфе обойдется без осадков, но усилится ветер

По данным Башгидрометцентра, 2 мая в Башкирии установится облачная погода с прояснениями. В отдельных районах возможны небольшие дожди.

Ветер будет юго-западный и западный со скоростью 2–7 м/с, днем местами ожидаются порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, днем воздух прогреется до +10…+15.

На автодорогах, по прогнозу синоптиков, сохранится хорошая видимость.

В Уфе существенных осадков не ожидается: будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит +2…+4 градуса, днем — +13…+15. Ветер сохранится в тех же пределах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.