Башкирия вошла в топ-10 регионов по продажам алкоголя

Снижение продаж зафиксировано и в целом по России

Несмотря на снижение объемов продаж алкоголя, Башкирия сохраняет место в десятке регионов с наибольшим уровнем реализации. Об этом свидетельствуют данные Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками.

В первом квартале текущего года в республике было продано 1,089 млн декалитров алкогольной продукции (без учета пива и аналогичных напитков), тогда как годом ранее этот показатель составлял 1,131 млн декалитров. Снижение достигло примерно 42 тысяч декалитров.

В целом по России также отмечается спад продаж — с 48,55 до 48,38 млн декалитров.

Лидерами остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, а Башкирия занимает девятое место в рейтинге.

