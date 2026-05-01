В Башкирии продают здание школы с участком за 156 тысяч рублей

В Учалинском районе Башкирии администрация Мансуровского сельсовета объявила аукцион по продаже нежилого здания бывшей школы. Вместе с ним в лот входит и земельный участок.

Объект расположен на улице Центральной в деревне Бурангулово. Площадь здания — 85 квадратных метров, участка — 632 квадрата. Начальная цена всего лота — 156 тысяч рублей.

Аукцион пройдёт в электронной форме на площадке «Сбербанк-АСТ». Заявки принимаются до 12 мая 2026 года.

