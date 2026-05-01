Дожди и минусовая температура: какой будет погода в Башкирии в майские праздники

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии во время майских праздников будет дождливо. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Сегодня днем, 1 мая, в отдельных районах прогнозируют кратковременные дожди. Ветер будет северный, потом сменится на юго-западный умеренный, а на юго-востоке порывы достигнут сильных значений. Температура воздуха днем составит +10, +15 градусов.

Завтра, 2 мая, ожидается местами дождь, на юге – умеренный. Ветер – западный умеренный, местами с порывами. Ночью температура опустится до -1, -4, днем снова прогнозируют +10, +15 градусов.

В воскресенье, 3 мая, ситуация с погодой повторится. Небольшие дожди также охватят часть территорий, в южных районах осадки будут умеренными. Ветер сохранит западное направление со средней силой и порывами. Температура ночью -1, +4, днем +10, +15 градусов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.