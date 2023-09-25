150 человек эвакуировали из элитного жилого комплекса возле уфимского Гостиного двора

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 25 сентября, в центре Уфы эвакуировали более сотни человек из элитного жилого комплекса. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Как сообщает ведомство, пожарные выехали из-за сработавшей автоматической пожарной сигнализации в доме №4 по улице Верхнеторговая площадь. Из здания было эвакуировано 150 человек. Специалисты после того, как отметили присутствие запаха гари в подъезде, приступили к поэтажному обследованию помещений.

Согласно предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

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