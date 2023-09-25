«Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» 4:2 в матче КХЛ

Фото: vk.com/hcsalavat

Вчера, 24 июня, в Казани уфимская хоккейная команда «Салават Юлаев» проиграла «Ак Барсу» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Станислав Галиев, Кирилл Петров, Илья Сафонов и Никита Евсеев, забросив шайбы на четвертой, 27, 30 и 56минутах матча. За команду хозяев на 42-й и 44-й забили голы Вячеслав Лещенко и Динар Хафизуллин.

В настоящее время «СЮ» с десятью очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий свой матч «уфимцы» сыграют дома с челябинским «Трактором» в эту среду – 27 сентября.

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