Жительницу Башкирии попытались засудить за оставленный в соцсетях отзыв

В Мелеузовском районе Башкирии местную жительницу попытались засудить за то, что она оставила в соцсетях отзыв, в котором раскритиковала специалиста за некачественную услугу

В Мелеузовском районе Башкирии местную жительницу попытались засудить за то, что она оставила в соцсетях отзыв, в котором раскритиковала специалиста за некачественную услугу. Об этом сообщила пресс-служба районного суда.

Как пояснили в инстанции, в суд с иском обратилась самозанятая, которая занимается пошивом одежды и уходом за ней. В мае 2023 года к ней обратилась клиентка. Она попросила отпарить платье дочери на выпускной. Спустя несколько дней заказчица вернулась за нарядом, заметила на верхней юбке маленькую дырочку, но ушла без претензий, решив выплеснуть свое негодование в соцсетях.

В тот же вечер клиентка зашла в закрытую группу «ВКонтакте» для «мамочек» на 14 тыс. подписчиков и оставила там пост, в котором предостерегла пользователей от обращения к специалистке. Последняя увидела этот отзыв и подала иск о том, что публикация порочит честь и достоинство ее и ее семьи, поскольку в ней озвучена ложная и негативная информация.

Суд проанализировал пост и пришел к выводу, что его текст соответствует действительности и не содержит ничего такого, что негативно бы характеризовало специалистку. Потому что «событие имело место в действительности, как и конфликт по поводу дырки на платье».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.