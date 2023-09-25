Прокуратура внесла представление главе Минземимущества Башкирии Полянской

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Прокуратура Башкирии внесла представление главе Министерстве земельных и имущественных отношений республики Наталье Полянской. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуроры провели проверку соблюдения прав семей, которые воспитывают трех и более детей, на получение земельных участков. В результате надзорных мероприятия выяснилось, что, несмотря на наличие в органах местного самоуправления региона 14 тысяч семей, у которых имеющих право на получение земли для строительства жилья на льготных условиях, темпы формирования таких участков остаются низкими, а меры по содействию городам и районам по сокращению очередности министерство не принимало. Например, в минувшем году свое право могли реализовать лишь 5% семей.

Также прокуратура установила, что Минземимущество незаконно предоставило участок площадью 53 гектара третьим лицам в Краснокамском районе. Это послужило основанием для иска прокурора муниципалитета о признании такой сделки недействительной и возврате имущества.

Кроме того, выявлены факты нарушения сроков рассмотрения заявлений о постановке льготников на учет, предоставления единовременной денежной выплаты, просрочка составила порядка 20 дней.

В связи с этим прокуратура Башкирии внесла главе Минземимуществареспублики представление, виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. В результате принятых мер в этом году было выделено допфинансирование на указанные цели.

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