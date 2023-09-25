Причинял физические и психические страдания: уфимца осудили за истязание супруги и сыновей

Фото: Рустем АХУНОВ

34-летний житель Уфы предстал перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних».

Следствием было установлено, что подсудимый долгое время избивал двух своих сыновей и жену. Также он, как утверждает СК, совершал по отношению к ним «иные насильственные действия», которые причиняли им физические и психические страдания. В итоге мама несовершеннолетних обратилась с заявлением к правоохранителям.

Суд приговорил уфимца к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу.

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