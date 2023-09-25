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НовостиОбщество25 сентября 2023 9:30

Пассажир рейса Санкт-Петербург — Уфа устроил дебош в салоне самолета

В самолете Санкт-Петербург — Уфа авиапассажир устроил дебош
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Мужчина мешал своим поведением другим пассажирам на рейсе Санкт-Петербург — Уфа

Мужчина мешал своим поведением другим пассажирам на рейсе Санкт-Петербург — Уфа

Фото: Дарья АСЛАМОВА

В салоне самолета, совершавшего рейс Санкт-Петербург — Уфа, один из пассажиров устроил дебош. Об этом рассказали очевидцы. По их словам, мужчина вел себя агрессивно и неподобающе во время полета, требовал алкоголь и пересаживался с места на место.

Прибывшие на место инцидента для разбирательства полицейские выяснили, что авиадебоширом является 47-летний житель Уфы. Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть.

На уфимца составили два административных протокола.

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