Пассажир рейса Санкт-Петербург — Уфа устроил дебош в салоне самолета

Мужчина мешал своим поведением другим пассажирам на рейсе Санкт-Петербург — Уфа
Фото: Дарья АСЛАМОВА
В салоне самолета, совершавшего рейс Санкт-Петербург — Уфа, один из пассажиров устроил дебош. Об этом рассказали очевидцы. По их словам, мужчина вел себя агрессивно и неподобающе во время полета, требовал алкоголь и пересаживался с места на место.
Прибывшие на место инцидента для разбирательства полицейские выяснили, что авиадебоширом является 47-летний житель Уфы. Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть.
На уфимца составили два административных протокола.
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