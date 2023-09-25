В Уфе умер двухлетний малыш, которого случайно придавил бампером старший брат

Врачи до последнего боролись за жизнь ребенка Фото: Архив "КП"

В Уфе скончался двухлетний малыш, которого случайно во время игры придавил бампером внедорожника старший брат. Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Напомним, ЧП произошло 7 августа в селе Акбердино Иглинского района. Дети играли во дворе без присмотра взрослых. В какой-то момент семилетний мальчик забрался в салон внедорожника и снял автомобиль с ручника. Тяжелая машина покатилась и придавила двухлетнего малыша к стене дома. С тяжелыми травмами головы и грудной клетки ребенка доставили в реанимацию, где почти 2 месяца за его жизнь боролись врачи, но, к сожалению, спасти малыша так и не удалось.

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