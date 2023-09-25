В Уфе госпитализировали 17-летнюю девушку, попавшую под Toyota Land Cruiser

Пострадавшую госпитализировали. Фото: ГИБДД по РБ

В Уфе на больничной койке оказалась 17-летняя девушка. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ. По информации ведомства, подросток пострадала в аварии.

ДТП было зарегистрировано на Цветочной улице. 57-летний водитель Toyota Land Cruiser, следуя по улице Рощинской, наехал на юную уфимку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С серьезными травмами подростка доставили в больницу. Начато разбирательство.

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