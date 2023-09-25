Радий Хабиров выразил надежду на досрочную сдачу реконструкции Бельского моста

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ходе реконструкции Бельского моста

В Уфе продолжается реконструкция Бельского моста. По предварительной информации, сооружение должны сдать в эксплуатацию в 2025 году, однако, как заявил глава Башкирии Радий Хабиров, работы идут с опережением графика, что дает надежду на более раннюю сдачу объекта.

- Понимаем, что любой ремонт вызывает сложности, и прошу всех жителей и гостей столицы региона потерпеть. По плану закончить ремонт мы должны в 2025 году. Но идем с опережением графика, постараемся сдать раньше, - написал руководитель региона в своих соцсетях.

Также Хабиров добавил, что арка через Белую будет восстановлена, так как успела стать визитной карточкой Уфы.

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