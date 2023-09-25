Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 8:29

Радий Хабиров выразил надежду на досрочную сдачу реконструкции Бельского моста

Радий Хабиров рассказал о ремонте Бельского моста
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ходе реконструкции Бельского моста

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ходе реконструкции Бельского моста

В Уфе продолжается реконструкция Бельского моста. По предварительной информации, сооружение должны сдать в эксплуатацию в 2025 году, однако, как заявил глава Башкирии Радий Хабиров, работы идут с опережением графика, что дает надежду на более раннюю сдачу объекта.

- Понимаем, что любой ремонт вызывает сложности, и прошу всех жителей и гостей столицы региона потерпеть. По плану закончить ремонт мы должны в 2025 году. Но идем с опережением графика, постараемся сдать раньше, - написал руководитель региона в своих соцсетях.

Также Хабиров добавил, что арка через Белую будет восстановлена, так как успела стать визитной карточкой Уфы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.