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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 8:00

В Уфе неизвестный сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе

В Уфе ищут водителя, сбившего на дороге 15-летнего пешехода
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
15-летний пешеход с ушибом обратился за медпомощью

15-летний пешеход с ушибом обратился за медпомощью

В Уфе 15-летний подросток попал под колеса машины. Юношу сбил неизвестный водитель на пешеходном переходе напротив дома № 95 по улице Цюрупы в сторону улицы Революционной. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ.

По информации ведомства, юный уфимец перебегал дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в него врезалась синяя легковушка. Водитель авто поспешил скрыться с места ДТП.

Известно, что подросток получил ушибы, с которыми обратился за медицинской помощью.

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