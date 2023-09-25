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НовостиЭкономика25 сентября 2023 7:29

Уфа заняла 29 строчку в рейтинге российских городов по уровню зарплат

Уфа заняла 29 место в рейтинге российских городов по средним зарплатам
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
По итогам I полугодия 2023 года среднемесячная реальная зарплата составила 60,6 тыс. рублей

По итогам I полугодия 2023 года среднемесячная реальная зарплата составила 60,6 тыс. рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Средняя зарплата в Уфе составила 60,6 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании РИА «Рейтинг». Согласно ему, столица Башкирии улучшила свои позиции на два пункта: с 31-го места она поднялась на 29-е. Отмечается, средняя реальная зарплата выросла на 15%.

Соотношение средней зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора в столице Башкирии – 3,28.

Самая высокая зарплата зафиксирована в Новом Уренгое (142,6 тысяч рублей). Там на эту сумму можно купить шесть потребительских наборов.

На последних строчках рейтинга Нальчик, Элиста и Грозный. Средняя зарплата варьируется от 38,1 до 40 тысяч рублей. Этих денег хватит еле-еле купить два потребительских набора.

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