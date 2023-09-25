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НовостиОбщество25 сентября 2023 7:00

В Уфе сотрудники ГИБДД задержали 28 пьяных водителей

За выходные на дорогах Уфы задержали 28 пьяных водителей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Сотрудники ГИБДД пресекли 699 нарушений ПДД

Сотрудники ГИБДД пресекли 699 нарушений ПДД

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны итоги массовых проверок водителей на дорогах Уфы. Сотрудники ГИБДД выявляли злостных нарушителей правил дорожного движения, а также пьяных водителей за рулем.

Так, за минувшие выходные правоохранители остановили 28 человек, которые были нетрезвыми, однако все же решились сесть за руль авто в таком состоянии.

Всего автоинспекторы зарегистрировали 699 нарушений ПДД. Чаще всего водители не пристегивались ремнями – выявлено 100 фактов. В 53 случаях водители не пропустили пешеходов, а 39 жителей Уфы нарушили правила перевозки детей.

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