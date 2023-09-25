В Уфе сотрудники ГИБДД задержали 28 пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД пресекли 699 нарушений ПДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны итоги массовых проверок водителей на дорогах Уфы. Сотрудники ГИБДД выявляли злостных нарушителей правил дорожного движения, а также пьяных водителей за рулем.

Так, за минувшие выходные правоохранители остановили 28 человек, которые были нетрезвыми, однако все же решились сесть за руль авто в таком состоянии.

Всего автоинспекторы зарегистрировали 699 нарушений ПДД. Чаще всего водители не пристегивались ремнями – выявлено 100 фактов. В 53 случаях водители не пропустили пешеходов, а 39 жителей Уфы нарушили правила перевозки детей.

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