В Башкирии снизилась рождаемость и выросла смертность населения

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Башкирии выросла смертность. Об этом говорится в исследовании республиканского госстата.

Так, в июле 2023 года скончались 3 840 человек. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года зафиксировано 3 714 смертей.

Рождаемость же, наоборот, уменьшилась. Если в этом году родился 3 051 человек, то в 2022 этот показатель был выше на 20 новорожденных (3 071).

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