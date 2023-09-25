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НовостиОбщество25 сентября 2023 6:29

В Башкирии снизилась рождаемость и выросла смертность населения

В июле 2023 года в Башкирии родился 3051 человек
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Башкирии выросла смертность. Об этом говорится в исследовании республиканского госстата.

Так, в июле 2023 года скончались 3 840 человек. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года зафиксировано 3 714 смертей.

Рождаемость же, наоборот, уменьшилась. Если в этом году родился 3 051 человек, то в 2022 этот показатель был выше на 20 новорожденных (3 071).

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