Более 364 млн руб. выделят на капремонт реабилитационного центра для детей в Уфе

Объект расположен на территории бывшего детского лагеря «Салют» в микрорайоне Зеленая роща Фото: Даниил ОПАРИН

В Уфе обновят реабилитационный и образовательный центр для детей и подростков с ОВЗ. На завершение первой очереди капремонта выделят 364,2 млн рублей. Это следует из заказа, который разместило Управление капитального строительства.

Так, как следует из задания, подрядчик должен отремонтировать двухэтажное здание лагеря «Салют», а также снести старую постройку и построить инженерные сети и новые корпуса.

Уточняется, что работы должны быть завершены в следующем году. Средства на капремонт будут выделены из бюджета Башкирии.

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