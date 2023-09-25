В Башкирии вырос показатель смертности от коронавируса

С выздоровлением за последние сутки выписаны 64 жителя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии вырос показатель смертности от COVID-19. Число летальных исходов на сегодняшний день составляет 6 106 человек. Об этом рассказали в региональном минздраве.

По информации ведомства, показатель заболеваемости вырос за сутки на 59 случаев и достиг 371 353 фактов заражения. С выздоровлением за последние сутки выписаны 64 жителя Башкирии. За все время излечились от коронавируса 364 276 человек.

Уточняется, что в стационарах республики проходят лечение 102 человека, амбулаторно - 869 пациентов. Большинство из них - люди пожилого возраста.

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