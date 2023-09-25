Показывающие прошлое бинокли появились в центре Уфы

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Уфе установили новые смотровые бинокли, в которых показывается прошлое. Оптические приборы направлены на достопримечательности, кадры которых с начала 20 века удалось сохранить.

Так, горожане и гости столицы Башкирии могут посмотреть на пересечение улиц Карла Маркса и Коммунистической, Гостиный двор с улицы Коммунистической и другие локации.

Отмечается, что бинокли абсолютно бесплатные: в них может взглянуть любой желающий.

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