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НовостиОбщество24 сентября 2023 15:55

Синоптики Башкирии пообещали в ближайшие дни похолодание на несколько градусов

Метеорологи передали прогноз погоды на 25, 26 и 27 сентября
Источник:kp.ru
На Башкирию надвигается похолодание

На Башкирию надвигается похолодание

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на ближайшие три дня. По предоставленным данным, 25, 26 и 27 сентября ожидают постепенное понижение температуры с 25 до 21 градуса.

В понедельник, 25 сентября, ожидается слабый ветер. Воздух пока еще будет теплым. Температура воздуха ночью составит +9,+14°, местами +3,+8°, днем +20,+25°.

Во вторник, 26 сентября, ожидают небольшой дождь и умеренный ветер. Температура воздуха упадет ночью до +3,+8°, днем +16,+21°.

В среду, 27 сентября, прохладная погода все также сохранится. Ветер ожидают умеренный, температура воздуха ночью +3,+8°, днем +16,+21°.

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