По проспекту Октября в Уфе пустят бесшумный скоростной трамвай

Власти Уфы намерены пустить бесшумный трамвай

Заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы Александр Кузьмин в комментариях к посту на странице главы Башкирии Радия Хабирова сообщил, что в столице республики намерены построить скоростной бесшумный трамвай.

По его словам, движение скоростного трамвая организуют на проспекте Октября. Также планируется реконструировать трамвайные линии и продлить железную дорогу до аэропорта.

В планах властей также реализовать автоматизированную систему управления дорожным движением, которая позволить выделить полосу для легкорельсового транспорта.

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