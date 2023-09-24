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НовостиОбщество24 сентября 2023 16:52

По проспекту Октября в Уфе пустят бесшумный скоростной трамвай

Власти столицы Башкирии намерены модернизировать транспортную систему Уфы
Источник:kp.ru
Власти Уфы намерены пустить бесшумный трамвай

Власти Уфы намерены пустить бесшумный трамвай

Заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы Александр Кузьмин в комментариях к посту на странице главы Башкирии Радия Хабирова сообщил, что в столице республики намерены построить скоростной бесшумный трамвай.

По его словам, движение скоростного трамвая организуют на проспекте Октября. Также планируется реконструировать трамвайные линии и продлить железную дорогу до аэропорта.

В планах властей также реализовать автоматизированную систему управления дорожным движением, которая позволить выделить полосу для легкорельсового транспорта.

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