Врачи в Башкирии спасли жизнь пятилетнему мальчику после падения из окна

В Стерлитамаке после падения с высокого этажа прооперировали пятилетнего мальчика. Фото: Ильшат Яппаров

Главный врач городской больницы в Стерлитамаке Ильшат Яппаров сообщил о клиническом случае, который произошел с пятилетним мальчиком. По его словам, ребенок поступил в медучреждение в тяжелом состоянии после падения с высокого этажа.

Яппаров сообщил, что мальчик облокотился на москитную сетку, а после рухнул. У него диагностировали открытый перелом плечевой кости и повреждения органов брюшной полости.

Пациента пришлось оперировать экстренно. Сейчас он находится в реанимации, а врачи отмечают улучшение его состояния.

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