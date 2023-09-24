По итогам массовых проверок в Уфе задержали из-за пьяной езды пять водителей

В ГИБДД сообщили итоги массовых проверок

В ГИБДД столицы Башкирии сообщили, что во время массовых проверок в Уфе проверили более 120 транспортных средств. Рейды проходили в эти выходные.

По предоставленным данным, во время проверок обнаружили 44 нарушения требований правил дорожного движения. В Госавтоинспекции проинформировали, что в результате задержали пятерых водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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