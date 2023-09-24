Движение на перекрестке Пушкина и Цюрупы в Уфе ограничено до 28 сентября

До 28 сентября ограничили движение на перекрестке Цюрупы и Пушкина

Администрация Уфы сообщила о том, что ограничение движения на пересечении улиц Пушкина и Цюрупы продлено до 28 сентября. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мжрии.

По предоставленным данным, решение принято в связи с проведением земляных работ. На период работ запланировано изменить схему движения ряда маршрутов общественного транспорта.

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