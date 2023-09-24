Аналитики сообщили о подешевевших за неделю лекарствах в Башкирии

В Башкирии некоторые лекарства подешевели

По данным Башстата, в период с 11 по 18 сентября снизилась стоимость на некоторые лекарственные препараты. Так, в число таких медикаментов попал «Корвалол», «Валидол» и «Аллохол».

Специалисты сообщили, что «Корвалол» подешевел на 1,5%. Сейчас он стоит 38,81 рубль. Стоимость Валидола снизилась на 1,3% до 41,9 рублей. Цена «Аллохола» теперь составляет 91,12 рублей за 50 таблеток.

В то же время выросла цена на «Нимесулид» до 118,01 рубля и «Реналгин» – 265,84 рубля.

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