«Добрый, отзывчивый»: глава района Башкирии сообщил о гибели молодого жителя

В СВО погиб Сабир Хазыров

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта 24 сентября сообщил о гибели в СВО местного жителя Сабира Хазырова. Сегодня его проводили в последний путь в селе Абзаково.

По словам Иванюты, Сабир учился в Абзаковской средней школе и белорецком профессиональном училище. Срочную службу он проходил в ракетных войсках, после возвращения занимался строительством домов.

– Добрый, отзывчивый, веселый. Всегда был опорой матери, с уважением относился к пожилым людям, любил детей, – рассказал глава.

В военный действиях он принимал участие с декабря 2022 года, получил благодарственное письмо от командования.

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