В Башкирии неделю будет проходить спецоперация «Должник»

На территории Башкирии проходят рейды на дорогах

В ГИБДД Башкирии сообщили, что на территории республики проводится спецоперация «Должник». По предоставленным данным, проверочные мероприятия начались накануне, 23 сентября, и продлятся в муниципалитетах до 28 числа. В частности, к рейдам уже присоединились Салават, Уфа и Белорецкий район.

В Госавтоинспекции отметили, что в качестве цели операции поставлена задача напомнить водителям о необходимости своевременно оплачивать наложенные штрафы. Информацию об их наличии можно получить на сайте ведомства или через Госуслуги.

Глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов ранее сообщал, что на дорогах проходят традиционные рейды выходного дня. Дополнительно для этой цели выделили десять экипажей.

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