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НовостиОбщество23 сентября 2023 17:52

В Уфе нашли живыми пропавшую 24-летнюю уфимку с двумя детьми

Поиски пропавшей семьи из столицы Башкирии завершились успешно
Источник:kp.ru
Фото: поисковый отряд «Барс»

Фото: поисковый отряд «Барс»

В Уфе закончены поиски 24-летней Татьяны В. из Уфы с двумя малолетними детьми. По данным волонтеров поискового отряда «Барс», женщину нашли спустя четыре дня поисков.

Ранее сообщалось, что она вышла из дома 19 сентября и исчезла. В поисках участвовали волонтеры, полиция и неравнодушные.

Сегодня стало известно, что женщину и детей нашли. Подробности не приводятся.

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