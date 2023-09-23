В Уфе нашли живыми пропавшую 24-летнюю уфимку с двумя детьми

Фото: поисковый отряд «Барс»

В Уфе закончены поиски 24-летней Татьяны В. из Уфы с двумя малолетними детьми. По данным волонтеров поискового отряда «Барс», женщину нашли спустя четыре дня поисков.

Ранее сообщалось, что она вышла из дома 19 сентября и исчезла. В поисках участвовали волонтеры, полиция и неравнодушные.

Сегодня стало известно, что женщину и детей нашли. Подробности не приводятся.

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