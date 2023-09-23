Начались поиски 24-летней уфимки Татьяны Валовой с двумя малолетними детьми

Фото: поисковый отряд «Барс»

Волонтеры поискового отряда «Барс» сообщили о пропаже уфимки с двумя малолетними детьми. По предоставленным данным, речь идет о 24-летней Татьяне Валовой, трехлетней Марии Валовой и двухлетнем Максиме Валовом. Местонахождение женщины с детьми неизвестно с 19 сентября.

Приметы Татьяны: рост – 166 см, пепельные волосы, среднее телосложение, карие глаза.

Приметы Марии: рост – 110-115 см, худощавое телосложение, карие глаза и светлые волосы. В момент пропажи была одета в розовую шапку, розовые кроссовки и трехцветную куртку.

Приметы Максима: рост – 96 см, плотное телосложение, светлые волосы, карие глаза. На нем была синяя куртка, желтая шапка, джинсы, черно-белые кроссовки.

Если вам что-то известно о пропавших, сообщите, пожалуйста по телефонам: 8 937 31 02 112 или 112.

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