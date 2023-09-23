За убийство своего знакомого из-за ревности осудили жителя Башкирии

В Башкирии местный житель убил своего знакомого из-за ревности

В Ишимбайском городском суде признали виновным в убийстве 36-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По предоставленным данным, преступление произошло 9 июня 2023 года, когда подсудимый и его знакомый вместе распивали алкоголь. В результате между ними произошел конфликт, по поводу того, что потерпевший непристойно себя вел по отношении к гражданской супруге фигуранта уголовного дела.

Во время конфликта подсудимый ударил более пяти раз в голову своей жертвы, от чего тот скончался на месте происшествия. Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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