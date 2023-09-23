Из-за неполадки самолет Надым-Уфа при взлете вернулся в аэропорт

Самолет Надым-Уфы был вынужден сесть из-за неполадки

Накануне, 22 сентября, самолет, следовавший из Надыма в Уфу, совершил посадку в городе вылета. По данным телеграм-канала Aviaincident, причиной стали неполадки.

По предоставленным данным, ЧП произошло утром в аэропорту Надыма. После вылета стало известно, что имеются проблемы с кондиционированием.

В результате капитан воздушного судна принял решение вернуться на посадку, которая завершилась благополучно. В результате ЧП пострадавших нет.

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