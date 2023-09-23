Температура воздуха в Башкирии достигнет +25 градусов

В Башкирии пообещали повышение температуры воздуха

Башгидрометцентр передал прогноз погоды на 24 сентября. По предоставленным данным, в воскресенье ожидается теплая погода и слабый ветер.

Уже этой ночью температура воздуха составит +8,+13°, местами до +3°, днем +20,+25°, днем же она достигнет.

Напомним, что ранее в МЧС Башкирии пообещали о тумане с видимостью до 500 метров.

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