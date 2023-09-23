Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 сентября 2023 10:26

В зоне СВО погиб депутат горсовета и директор колледжа из Башкирии

Церемония прощания с погибшим Халилом Абубакаровым пройдет 25 сентября в Агидели
Источник:kp.ru
Фото горсовета Агидели

Фото горсовета Агидели

Накануне, 22 сентября, стало известно о гибели в СВО депутата горсовета и заведующего Агидельском филиалом Уфимского топливно-энергетического колледжа Халила Абубакарова. Информацию об этом опубликовали в горсовете Агидели.

– Халил Фидаевич героически погиб 18 сентября 2023, выполняя боевые задачи в зоне СВО, – передается в сообщении.

По предоставленным данным, церемония прощания пройдут на Мемориале Победы 25 сентября в 9:30. Близким и родным погибшего выразили искренние соболезнования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.