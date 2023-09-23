Башкирия получила 672 млн рублей на развитие глэмпингов

Фото: пресс-служба Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях 23 сентября сообщил о том, что республика получит на развитие туризма 672 млн рублей.
По словам руководителя республики, выделенные из федерального бюджета средства пойдут на строительство кемпингов, глэмпингов и модульных отелей.
В целом на развитие туризма региону удалось привлечь 1,48 млрд рублей. На эти средства регион реализует 150 инвестпроектов в 36 районах Башкирии. Вместе с поддержкой инвесторов они обойдутся в сумму 3,7 млрд рублей.
Хабиров также отметил, что по объему туристического потому, регион стал вторым в Приволжье и 12-м в России.
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