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НовостиОбщество23 сентября 2023 9:13

Башкирия получила 672 млн рублей на развитие глэмпингов

Радий Хабиров сообщил, что в республике реализуют 150 инвестпроектов туризма
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Радия Хабирова

Фото: пресс-служба Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях 23 сентября сообщил о том, что республика получит на развитие туризма 672 млн рублей.

По словам руководителя республики, выделенные из федерального бюджета средства пойдут на строительство кемпингов, глэмпингов и модульных отелей.

В целом на развитие туризма региону удалось привлечь 1,48 млрд рублей. На эти средства регион реализует 150 инвестпроектов в 36 районах Башкирии. Вместе с поддержкой инвесторов они обойдутся в сумму 3,7 млрд рублей.

Хабиров также отметил, что по объему туристического потому, регион стал вторым в Приволжье и 12-м в России.

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