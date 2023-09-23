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НовостиОбщество23 сентября 2023 7:20

В Башкирии в 2023 году 12 580 пар заключили брак

Росстат сообщил об увеличении числа разводов и браков в Башкирии
Источник:kp.ru
В Башкирии выросло число браков

В Башкирии выросло число браков

По данным аналитиков Росстата, в Башкирии выросло число заключенных и расторженных браков. Об этом сообщили журналисты Ufatime.

По предоставленной информации, в период с января по июль 2023 года в республике заключили брак 12 580 пар. В 2022 году бракосочетание было зарегистрировано между 12 260 парами.

В 2023 году за семь месяцев зарегистрировали 9 599 разводов, в 2022 году развелись 9 563 пары.

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