В Уфе резко прекратились поиски пропавшей 12-летней девочки

Фото: Барс

Волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас» сообщили о прекращении поисков пропавшей 12-летней уфимки. По предоставленным данным, девочка вышла из дома 21 сентября и исчезла.

О поисках ребенка было объявлено на следующий день, 22 сентября. К работе присоединились волонтеры, полиция и неравнодушные люди.

Впоследствии стало известно, что девочка нашлась. Сообщается, что они жива, подробности не приводятся.

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