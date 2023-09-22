В Уфе пропала 42-летняя Эльвира Минеева

О женщине ничего неизвестно с 17 сентября

В Уфе объявлены поиски 42-летней Эльвиры Минеевой. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт. Башкортостан» в социальных сетях.

По информации добровольцев, о судьбе уфимки ничего неизвестно с 17 сентября. В течение пяти дней ее семья не может выйти на связь с ней и определить местонахождение. Поиски осложняются тем, что никто не знает, в чем была пропавшая в день исчезновения.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза.

Всех, кто знает о местонахождении Эльвиры Минеевой, просят звонить 8-800-700-54-52 или 112.

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