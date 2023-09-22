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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 16:02

Жительница Башкирии лишилась 172 тыс. рублей при попытке устроиться на работу

В Башкирии девушка потеряла деньги при попытке устроиться на работу за пределами России
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Неизвестные предложили девушке несколько вариантов вакансий

Неизвестные предложили девушке несколько вариантов вакансий

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница города Октябрьский стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денег. Как рассказала девушка полицейским, она хотела устроиться на работу за границей, но наткнулась на аферистов.

Жительница Башкирии выбрала из предложенных мошенниками вариантов понравившийся и отправила деньги на якобы оформление документов и покупку билетов. В общей сложности девушка отдала 172 тысячи рублей.

- Через некоторое время горожанке поступило смс-сообщение с предложением вернуть перечисленные деньги за вознаграждение. В этот момент потерпевшая поняла, что имела дело с мошенниками, и прекратила с ними общение, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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