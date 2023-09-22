В Башкирии охотник принял знакомого за зверя и случайно убил его

В результате полученного ранения мужчина скончался на месте

В Татышлинском районе Башкирии трагически погиб 35-летний мужчина. Он скончался от тяжелого огнестрельного ранения, которое получил во время охоты. Сельчанина случайно подстрелил его 64-летний знакомый.

Как сообщает СУ СКР по Башкирии, трое мужчин и одна женщина охотились на дикого зверя в лесу вблизи села Ялгыз-Нарат Татышлинского района. Компания разбилась по парам и разошлась. В какой-то момент пожилой охотник присел отдохнуть и услышал, как шевелятся кусты. Не убедившись в отсутствии людей, он выстрелил из двуствольного ружья, попав в грудь 35-летнему знакомому.

От обильной кровопотери и тяжелой травмы молодой мужчина умер на месте до приезда медиков.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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