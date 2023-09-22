По-летнему теплые: синоптики Башкирии пообещали 25-градусную осеннюю жару

Предстоящие выходные в Башкортостане ожидаются по-летнему теплыми

В Башкирию вновь возвращается бабье лето. Синоптики Башгидрометцентра ожидают 25-градусное тепло в ближайшие выходные. По словам метеорологов, столбик термометра будет показывать значения выше нормы на 5-7 градусов.

- В циркуляции антициклона южного происхождения температура воздуха повысится ночью до +8,+13°, местами до +3°, днем до +20,+25°, - говорится в прогнозе.

Метеорологи уверены: теплая и сухая погода позволит аграриям приблизить завершение уборочных работ.

Жителей республики обрадовали и прогнозом на начало рабочей недели. По их словам, характер погоды сохранится и после выходных.

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