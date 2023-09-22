В Башкирии простились с погибшим участником СВО Алмазом Сафиным

На СВО мужчина отправился в качестве добровольца в составе башкирского батальона имени Алмаза Сафина

В селе Ургазы Баймакского района Башкирии похоронили погибшего во время спецоперации Алмаза Сафина. Мужчина умер при выполнении боевых задач. О смерти уроженца республики сообщил глава района Фанис Аминев.

– Ильгиз Тагирович – настоящий патриот. Военную закалку получил на Кавказе, в Сирии, на СВО отправился в качестве добровольца в составе башкирского батальона имени Алмаза Сафина, – написал руководитель региона.

В памяти близких и друзей Сафин останется отзывчивым человеком и патриотом своей страны, уверен Фанис Аминев.

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