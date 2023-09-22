Показатель заболеваемости коронавирусом в Башкирии вырос на 55 новых случаев

В стационарах на лечении находятся 88 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии вырос показатель заболеваемости COVID-19. Согласно последним данным, озвученным региональным минздравом, суточный прирост составил 55 зараженных. За все время было диагностировано 371 176 фактов инфицирования.

В стационарах на лечении находятся 88 пациентов, из них в возрасте 60+ 47 человек. На амбулаторном лечении остаются 805 человек, среди них старше 60 лет — 363 человека.

Побороть ковид удалось 364 178 жителям региона, что на 20 человек больше, чем было сутками ранее. Новых летальных исходов в результате заражения отмечено не было. Показатель смертности за годы пандемии достиг 6 105 человек.

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