На закупку новых дорожных камер в Башкирии выделят 30 млн рублей

Оба вида камер должны устанавливаться на стойку у трассы на высоте от 0,5 до 10 метров

В Башкирии намерены установить 15 новых дорожных камер. На закупку нового оборудования власти готовы потратить почти 30 млн рублей. Соответствующий аукцион проводит Центр организации дорожного движения (ЦОДД) республики.

В заявке уточняет, что камеры должны работать в автоматическом режиме и иметь функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Такие же, но мобильные камеры, заказаны в шести экземплярах.

Заявки от участников аукциона будут принимать до 29 сентября. Торги должны состояться 3 октября.

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