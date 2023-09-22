Юсупа Якубова еще на три года назначили постпредом Татарстана в Башкирии

Фото: vk.com/volleyball_rt

Юсупа Якубова еще на три года назначили постоянным представителем Татарстана в Башкирии. Соответствующий указ, подписанный раисом республики Рустамом Миннихановым, был опубликован на официальном сайте правительства региона.

Юсуп Диганшеевич родился 14 апреля 1960 года в селе Татарская Голышевка Ульяновской области. С 2005 по 2010 годы был первым заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму республики Татарстан. С 2010 по 2020 был ректором Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма.

В 2020 году был назначен на пост постоянного представителя республики Татарстана в Башкирии

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