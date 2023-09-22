«Очень кричат»: в Уфе голодные и запертые в грузовике телята обеспокоили местных жителей

Телята заперты в душном кузове без еды и воды Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Уфе местные жители обеспокоены судьбой телят, которые находятся в припаркованном грузовике на Лесотехникума. По словам местных жителей, животные сильно кричат от голода и жажды. Уфимцы утверждают, что скот находится в тесном кузове 12 часов.

— Очень кричат. Сотрудники полиции приехали утром, но позже уехали. Уже 14.00, но телята до сих пор заперты. Нашёлся лишь один неравнодушный мужчина, который дал хлеб и воду через отверстие в кузове, — рассказали очевидцы.

Известно, что прибывшие на место сотрудники ГИБДД перенаправили запрос в ветеринарную службу. Специалисты намерены разобраться в случившемся.

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