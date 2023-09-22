В Уфе за 1,4 млрд рублей продают гостиничный комплекс «Башкирия»

Фото: gkbashkortostan.ru

В Уфе выставили на аукцион стопроцентную долю участия в уставном капитале гостиничного комплекса «Башкирия».

Начальная цена лота составляет 1 439 000 000 рублей. Заявки на торги будут приниматься еще восемь дней – до 30 сентября. Сам аукцион состоится в конце следующего месяца – 30 октября.

В документации тендера утверждается, что продажа будет произведена путем заключения договора купли-продажи доли с участником торгов, предложение которого признают лучшим, на условиях стопроцентной предоплаты в течение десяти рабочих дней со дня подписания документа.

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