15-летнего жителя Иглинского района осудят за то, что напал на друзей во время жарки шашлыков

Фото: Архив "КП"

15-летний житель Иглинского района Башкирии предстанет перед судом по обвинению в преступлении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц». Об этом рассказал пресс-служба Следственного комитета республики.

ЧП произошло ровно четыре месяца назад – 22 мая. Около села Алаторка компания подростков жарила шашлыки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, во время которого один из несовершеннолетних ударил ножом своих оппонентов 15 и 17 лет. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Потерпевших госпитализировали, им был причинен тяжкий вред здоровью. Злоумышленник же не стал скрываться от следствия и сознался в том, что сделал.

Следователь внес представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в адрес районного отдела полиции и администрацию муниципалитета. Это было сделано, как уточняет СК, для активизации работы подразделений, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также для привлечения виновных к ответственности.

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