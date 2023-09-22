В Башкирии 23 сентября потеплеет до +25 градусов

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 23 сентября, в Башкирии ожидается потепление. Об этом рассказали синоптики республики.

Жителям региона в эту субботу следует ожидать переменную облачность, существенных осадков не предвидится. Будет ветер переменных направлений от нуля до пяти метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью воздуха составит +8,+13°, местами похолодает до +3°, но вот уже днем потеплеет до +20,+25°.

Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, на дорогах ночью и утром местами образуется дымка, из-за которой видимость составит один-два километра.

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